TikTok e lusso second hand | come Andrea Liconti ha costruito un business in crescita

Il mercato del lusso di seconda mano sta crescendo rapidamente, con borse, orologi e accessori di alta gamma considerati ora anche come strumenti per conservare valore nel tempo.

Il mercato del lusso di seconda mano è uno dei segmenti più dinamici dell'economia contemporanea. Borse, orologi e accessori di alta gamma vengono oggi considerati non solo beni di consumo, ma anche asset in grado di conservare valore nel tempo. Tra gli imprenditori che hanno saputo intercettare questa tendenza c'è Andrea Liconti, che opera a Milano attraverso un modello basato sulla compravendita professionale di articoli luxury usati. Le radici dell'attività risalgono al 1998, quando Francesco Liconti avviò a Milano una delle prime realtà specializzate nell'acquisto e nella rivendita di beni usati di qualità, contribuendo alla diffusione di un settore che all'epoca era ancora poco sviluppato rispetto agli standard attuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Second hand e sostenibilità: il business invisibile che può rivoluzionare la modaOgni volta che un capo di abbigliamento viene venduto su piattaforme di seconda mano, il marchio originale non riceve alcun pagamento.