Cultural Luxury il mercato del lusso ha bisogno di nuove frontiere Scrive Monti

Nel settore del lusso, nonostante le sfide e le incertezze, si registra un’attività intensa e un rapido sviluppo. Diversi analisti evidenziano come il mercato abbia bisogno di esplorare nuove frontiere per mantenere la propria vitalità. Alcuni esperti sottolineano che, pur fronteggiando criticità, il settore continua a mostrare segnali di crescita e innovazione significativa.

Il lusso, senza dubbio, rientra tra le industrie che oggi risultano essere più attive e dinamiche malgrado non siano in pochi a vedere enormi ombre che minacciano di oscurarne lo scintillio. Inquadrare il fenomeno in una prospettiva generale è senza dubbio un’azione complessa, ma uno sguardo “a volo d’uccello” sull’industria del lusso oggi può sicuramente essere utile. In primo luogo è essenziale capire le ragioni che hanno guidato una così forte espansione di un’industria che, per propria natura, avrebbe invece dovuto svilupparsi secondo una dimensione di “nicchia”. Pur non volendo di certo ambire ad una ricostruzione esaustiva, è però possibile dire che su questo tema hanno coinciso differenti fattori.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cultural Luxury, il mercato del lusso ha bisogno di nuove frontiere. Scrive Monti The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate La luxury hospitality ha bisogno di alte professionalità. L'Istituto Marangoni di Milano crea un nuovo corso di formazione.L'eccellenza la si riconosce da tanti piccoli dettagli, quando si è ospitati in un hotel di categoria superiore. Paolo Cattin, verso Watches and Wonders 2026, il mercato degli orologi di lusso tra collezionismo, nuove generazioni e ritorno alla personalizzazioneDal 14 al 20 aprile 2026 Ginevra ospiterà una nuova edizione di “Watches and Wonders” Geneva, l'appuntamento internazionale che riunisce le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dagli influencer ai social, 'Il diavolo veste Prada 2' è (anche) la rivoluzione del lusso; ? Hotel di lusso per cani: la suite da 1.500 euro a notte; Il Como riscrive le regole del merchandising: nasce RHUDE 4 FANS (R4F), la piattaforma che unisce lusso e tifo globale. / Quattro centimetri stanno cambiando la maniera in cui percepiamo le scarpe, scrive il designer @danilopaura . Dalla crisi di Nike alla trasformazione culturale che ha attraversato il mercato delle sneaker, il settore sembra aver perso il senso dell’orient - facebook.com facebook