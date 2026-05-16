Taormina rilancia il suo festival mondiale | Helen Mirren Jane Campion e grandi anteprime al Teatro Antico

Taormina si appresta a ospitare la 72ª edizione del suo festival internazionale del cinema, con numerosi ospiti e anteprime al Teatro Antico. Tra le star presenti ci saranno attrici e registe di riconosciuto successo, pronte a partecipare a eventi e proiezioni. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città e mira a consolidare la reputazione della Sicilia come centro nevralgico della cultura cinematografica europea. La rassegna si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario cinematografico internazionale.

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