Taormina rilancia il suo festival mondiale | Helen Mirren Jane Campion e grandi anteprime al Teatro Antico
Taormina si appresta a ospitare la 72ª edizione del suo festival internazionale del cinema, con numerosi ospiti e anteprime al Teatro Antico. Tra le star presenti ci saranno attrici e registe di riconosciuto successo, pronte a partecipare a eventi e proiezioni. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città e mira a consolidare la reputazione della Sicilia come centro nevralgico della cultura cinematografica europea. La rassegna si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario cinematografico internazionale.
Taormina si prepara a tornare capitale internazionale del cinema con una 72ª edizione del Taormina Film Festival che punta a rafforzare ancora di più il profilo globale della manifestazione e il ruolo strategico della Sicilia nel panorama culturale europeo. Il festival, in programma dal 10 al 14. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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