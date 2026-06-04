Da Rivoli a Sestriere per l' ottava tappa del Giro d’Italia Women 2026 | comuni coinvolti e strade chiuse

Notizia in breve

L’ottava tappa del Giro d’Italia Women si svolgerà sabato 6 giugno, con partenza da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere intorno alle 17. La corsa coprirà 105 chilometri. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse o interdette al traffico, coinvolgendo vari comuni lungo il percorso. La tappa attraversa le aree di Rivoli e Sestriere, con modifiche temporanee alla viabilità previste per garantire il passaggio della carovana ciclistica.