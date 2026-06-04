Da Rivoli a Sestriere per l' ottava tappa del Giro d’Italia Women 2026 | comuni coinvolti e strade chiuse
L’ottava tappa del Giro d’Italia Women si svolgerà sabato 6 giugno, con partenza da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere intorno alle 17. La corsa coprirà 105 chilometri. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse o interdette al traffico, coinvolgendo vari comuni lungo il percorso. La tappa attraversa le aree di Rivoli e Sestriere, con modifiche temporanee alla viabilità previste per garantire il passaggio della carovana ciclistica.
L’ottava tappa del Giro d’Italia Women partirà da Rivoli sabato 6 giugno alle 14. Le cicliste, dopo 105 chilometri di corsa, arriveranno intorno alle 17.15 a Sestriere. Il Giro d’Italia Women 2026 si concluderà domenica 7 giugno con la tappa Saluzzo-Saluzzo di 145 km. Dove passa la corsa nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Sabato al via il Giro d'Italia Women con Elisa Longo Borghini
Notizie e thread social correlati
Il Giro d'Italia Women (come quello degli uomini lo scorso anno) si decide sul Colle delle Finestre: sabato la tappa regina da Rivoli a SestriereIl Giro d'Italia Women si concluderà sabato 6 giugno 2026 con una tappa da Rivoli a Sestriere, che si svolgerà sul Colle delle Finestre.
Giro d’Italia, il 27 maggio si torna in Lombardia: ecco i comuni e le strade chiuse della diciassettesima tappaIl 27 maggio si svolgerà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia in Lombardia.
Temi più discussi: Giro d’Italia Women 2026: partenza dell’8°Tappa Rivoli-Sestriere; Giro d’Italia Women 2026: partenza dell’8°Tappa Rivoli-Sestriere; Sestriere: sabato 6 giugno l’attesissimo arrivo di tappa del Giro d’Italia Women; Giro d’Italia Women a Sestriere: cresce l’attesa per la grande tappa.
Il Giro d'Italia Women (come quello degli uomini lo scorso anno) si decide sul Colle delle Finestre: sabato la tappa regina da Rivoli a Sestriere ift.tt/8lMHX2s x.com
Sabato 6 giugno, Giro d'Italia Women - 8° tappa da Rivoli a Sestriere. Partenza da Rivoli, scalata al colle delle Finestre e discesa verso Balboutet e Sestriere. Si deciderà al colle delle Finestre il Giro d'Italia Women. Da Rivoli a Sestriere, percorrendo 105 km e facebook
Da Rivoli a Sestriere per l'ottava tappa del Giro d’Italia Women 2026: comuni coinvolti e strade chiuseL’ottava tappa del Giro d’Italia Women partirà da Rivoli sabato 6 giugno alle 14. Le cicliste, dopo 105 chilometri di corsa, arriveranno intorno alle 17.15 a Sestriere. Il Giro d’Italia Women 2026 si ... torinotoday.it
Il Giro d'Italia Women (come quello degli uomini lo scorso anno) si decide sul Colle delle Finestre: sabato la tappa regina da Rivoli a SestriereSguardo rivolto a sabato prossimo, 6 giugno 2026, quando sulle strade della provincia di Torino si accenderà la sfida decisiva per il Giro d'Italia Women. La frazione regina, lunga complessivamente 10 ... torinotoday.it