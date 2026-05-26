Il 27 maggio si svolgerà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia in Lombardia. La corsa attraverserà alcuni comuni della regione, con diverse strade chiuse al traffico durante il passaggio. La tappa seguirà un percorso che coinvolge zone di campagna e centri abitati, con le autorità che hanno annunciato le chiusure temporanee delle strade interessate. La gara riprenderà in Lombardia dopo il passaggio tra Pavia e Milano due giorni prima.

Cassano D’Adda (Milano), 26 maggio 2026 – Dopo il bello e allo stesso tempo assai discusso passaggio tra Pavia e Milano dell’altro ieri, il Giro d’Italia fa un secondo ritorno in Lombardia in questa 109esima edizione. Domani 27 maggio, la diciassettesima tappa della Corsa Rosa partirà da Cassano D’Adda, alle porte del capoluogo, e dopo 202 chilometri arriverà ad Andalo in Trentino Alto-Adige. Ma per oltre 120 km la frazione passerà per la Lombardia, toccando numerosi comuni anche nelle province di Bergamo e Brescia. Vediamo nel dettaglio dove sarà possibile ammirare la pedalata della maglia rosa Jonas Vingegaard, del giovane azzurro Giulio Pellizzari e degli altri circa 150 corridori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia, il 27 maggio si torna in Lombardia: ecco i comuni e le strade chiuse della diciassettesima tappa

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