Da Regione Lombardia 2,5 milioni di euro per le malghe bergamasche | Così proteggiamo l’allevamento eroico e il nostro territorio

Regione Lombardia ha stanziato 2,5 milioni di euro destinati alle malghe bergamasche, con l’obiettivo di sostenere l’allevamento tradizionale e il territorio. La cifra sarà utilizzata per promuovere l’innovazione e rafforzare l’economia delle aree alpine. La misura mira a tutelare le attività agricole storiche e a favorire lo sviluppo sostenibile delle zone montane. La distribuzione dei fondi si concentrerà sulle malghe che operano in modo tradizionale e che contribuiscono alla conservazione del paesaggio.

Bergamo. Due milioni e mezzo di euro per trasformare gli alpeggi lombardi in avamposti di innovazione e resistenza economica. È questa la dote finanziaria del nuovo bando di Regione Lombardia che punta a finanziare l’ammodernamento e la costruzione di strutture zootecniche nei comuni montani. Una misura concreta per sostenere l’allevamento d’alta quota, la cui gestione passa attraverso gli enti pubblici proprietari di malghe, stalle e maggenghi, con domande presentabili dal 7 luglio. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiavi evidenzia l’alto valore strategico di questo provvedimento per l’economia delle terre alte: “Sostenere l’economia locale significa garantire un presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico e lo spopolamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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