Regione Lombardia ha stanziato 3,5 milioni di euro destinati agli impianti sportivi della provincia. In totale, sono stati finanziati 81 progetti, con un investimento complessivo superiore agli 88 milioni di euro. La somma a fondo perduto, pari a trenta milioni di euro, ha contribuito all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle strutture sportive in tutta la regione.

Trenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di investimenti complessivi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi in tutte le province lombarde. È il risultato del Bando Impianti Sportivi 2025, misura fortemente voluta dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e il sostegno del presidente Attilio Fontana, presentata in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. In collegamento video il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi; tra i presenti Giacomo Ghilardi, vicepresidente ANCI Lombardia, Marco Riva, presidente Coni Lombardia e membro Giunta nazionale Coni, e Debora Miccio, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provincia

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