Amalfi nel caos il 1° maggio banchine del porto prese d' assalto dai turisti

Il porto di Amalfi si è riempito di turisti il primo maggio, trasformando quella che dovrebbe essere una giornata di festa e relax in un momento di grande affollamento. Le banchine sono state prese d’assalto da visitatori e residenti, creando situazioni di confusione e difficoltà nella gestione del flusso di persone. La giornata ha mostrato un afflusso imprevisto di visitatori, rendendo complesso il normale svolgimento delle attività portuali.

Il porto di Amalfi preso d’assalto nel giorno della Festa dei Lavoratori. Quella che dovrebbe essere una giornata di svago e celebrazione si è trasformata, per molti visitatori e residenti, in un’esperienza caotica e difficile da gestire. File interminabili, banchine sovraffollate e difficoltà.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Banchine instabili nel porto interno: pericoli per le regate internazionaliBRINDISI - Si rilevano in modo evidente nuovi parziali distaccamenti strutturali su un lungo tratto delle banchine adiacenti il piazzale San Teodoro... Nuove banchine nel molo San Cataldo, ok ai lavori: "Potenziati livelli di sicurezza del porto di Bari"Saranno realizzate nuove banchine al servizio della sede logistica delle Capitanerie di Porto, gli interventi continueranno il processo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amalfi, lista presentata oltre il termine: caos in Comune; Amalfi caos al comune presunti ritardi nella presentazione della terza lista. Arrivano i carabinieri; Elezioni Amalfi, accordi e disaccordi: tre le liste in campo; Amalfi al voto: ecco tutti i candidati e le liste. In attesa della decisione sulla terza lista. Amalfi, è ufficiale: esclusa la lista De Luca. Ora la sfida è a due. E a Maiori spunta un altro casoA ventiquattr'ore dal caos scoppiato sabato mattina nei corridoi di Palazzo di Città, la partita elettorale di Amalfi si chiarisce definitivamente nei suoi contorni - e lo fa nel modo più drastico pos ... ilvescovado.it Stretta ad Amalfi: bloccate per un anno le nuove aperture di attività alimentari nel centro storicoAmalfi, perla della Costiera Amalfitana nonché patrimonio Unesco, mette un argine al al caos commerciale nel suo piccolo borgo storico. L'amministrazione comunale ha infatti varato un'intesa ... fanpage.it #Cronaca #EnoGastroNautaNews Amalfi e Positano invase via mare e per terra Ma e’ un primo Maggio tranquillo - facebook.com facebook