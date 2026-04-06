Da Nek a Fedez e tanti altri | il ponte pasquale dei vip è in Versilia Spiagge prese d’assalto

Durante il ponte pasquale, numerose celebrità hanno scelto la Versilia come meta di relax, riempiendo le spiagge di Forte dei Marmi e delle località vicine. Tra i nomi più noti ci sono artisti e personaggi pubblici che si sono concessi qualche giorno di vacanza in questa zona, che si è riempita di visitatori e appassionati in cerca di incontri e momenti di svago. Le strade e le spiagge si sono animate di presenze famose, attirando l’attenzione di chi si trovava nella zona.

Forte dei Marmi, 6 aprile 2026 – Pasqua con il vip. Sono tantissimi i volti noti che hanno affollato la Versilia in questo ponte. Giorni affollatissimi per Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta. Dopo un lungo inverno, questo è in qualche modo il momento del “risveglio”, dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Anche perché in vista c’è un altro ponte, quello del 1 maggio, che porterà, sperano gli operatori economici, tanta altra gente sulle spiagge. Ma concentrandoci su questo periodo pasquale, tantissimi volti noti hanno scelto proprio la Versilia per le loro mini vacanze. Fedez e Galliani con Rudy Smaila: riapertura del Twiga Versilia, è super show Protetti dalla riservatezza che le strutture ricettive di livello garantiscono loro, si sono visti diversi vip in questo ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Nek a Fedez e tanti altri: il ponte pasquale dei vip è in Versilia. Spiagge prese d’assalto Leggi anche: Da Raoul Bova a Maria Grazia Cucinotta, tanti vip a Pitti. I dati: stabile la presenza dei buyer esteri Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi, altri 15 giorni per scrivere al ComuneAssociazioni, imprenditori e altre istituzioni potenzialmente coinvolte avranno tempo fino al 26 gennaio. Si parla di: Da Nek a Fedez e tanti altri: il ponte pasquale dei vip è in Versilia. Spiagge prese d’assalto. Sal Da Vinci a Fedez: «Quella volta che volevo salutarti a Disneyland Paris, ma il tuo bodyguard mi bloccò: Vai, cammina più in là»Ospite di Pulp Podcast il vincitore di Sanremo 2026 ha raccontato che qualche anno fa vide Fedez a Disneyland Paris e cercò di avvicinarsi per salutarlo, ma fu respinto senza tanti complimenti dalla s ... vanityfair.it Fedez Scoppia a ridere su Chiara Ferragni: la battuta che nessuno si aspettavaL’ultimo episodio di Pulp, il podcast di Fedez e Marra, non è sicuramente passato inosservato. Gli ospiti della puntata erano Sal Da Vinci e V alerio Lundini ed entrambi hanno dato molto materiale ... rds.it