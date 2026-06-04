Da Montesilvano alla corte di Mattarella per suonare il contrabbasso per la festa della Repubblica

Un giovane contrabbassista di Montesilvano si è esibito davanti al presidente della Repubblica durante le celebrazioni del 2 giugno 2026. L’evento si è svolto in occasione della Festa della Repubblica e ha visto la partecipazione del musicista, proveniente dal conservatorio di Pescara, che ha suonato il suo strumento in presenza del capo dello Stato.

In occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, del 2 giugno 2026, un giovane musicista di Montesilvano e del conservatorio di Pescara si è esibito alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Si tratta di Francesco Rasetti, che ha suonato il contrabbasso e ha fatto parte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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