Festa della Repubblica | Mattarella guida le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana

Notizia in breve

Il presidente ha partecipato alle cerimonie per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, rivolgendosi alle forze armate. La celebrazione si è svolta con una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e militari. Durante l’evento, sono stati resi omaggi ai caduti e ascoltati discorsi ufficiali. La giornata ha incluso anche momenti di commemorazione e l’alzabandiera. Non sono stati segnalati incidenti o imprevisti.