Festa della Repubblica | Mattarella guida le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana

Da dayitalianews.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha partecipato alle cerimonie per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, rivolgendosi alle forze armate. La celebrazione si è svolta con una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e militari. Durante l’evento, sono stati resi omaggi ai caduti e ascoltati discorsi ufficiali. La giornata ha incluso anche momenti di commemorazione e l’alzabandiera. Non sono stati segnalati incidenti o imprevisti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del Presidente alle Forze Armate. In occasione dell’ 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio ufficiale al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, esprimendo il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dalle Forze Armate al servizio del Paese. Il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano di uomini e donne in uniforme, impegnati nella tutela delle istituzioni democratiche, della sicurezza nazionale e dei valori costituzionali. L’omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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