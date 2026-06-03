nessuna distanza tra mattarella e meloni quirinale smentisce attriti alla festa della repubblica

Notizia in breve

Il Quirinale ha smentito tensioni tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, precisando che non ci sono divergenze tra i due. La comunicazione arriva dopo un articolo di un quotidiano che aveva ipotizzato attriti tra le due figure istituzionali. Il consigliere per la comunicazione ha ribadito che non esistono distanze o conflitti, sottolineando l’unità tra i vertici del governo e il Capo dello Stato.