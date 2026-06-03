Nessuna distanza tra Mattarella e Meloni Quirinale smentisce attriti alla Festa della Repubblica
Il Quirinale ha smentito tensioni tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, precisando che non ci sono divergenze tra i due. La comunicazione arriva dopo un articolo di un quotidiano che aveva ipotizzato attriti tra le due figure istituzionali. Il consigliere per la comunicazione ha ribadito che non esistono distanze o conflitti, sottolineando l’unità tra i vertici del governo e il Capo dello Stato.
La precisazione del consigliere per la comunicazione del Capo dello Stato dopo un articolo de La Stampa: la disposizione dei posti era pensata per rappresentare la vicinanza delle istituzioni ai cittadini Nessuna distanza, né simbolica né politica, tra il presidente della RepubblicaSergio Mattarellae la presidente del ConsiglioGiorgia Melonidurante la celebrazione del2 giugno al Quirinale. A chiarirlo è stato Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del Capo dello Stato, intervenuto con una nota per precisare alcuni passaggi contenuti in un articolo pubblicato da La Stampa e dedicato alla serata organizzata per gli 80 anni della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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