In questi giorni, le principali capitali europee mostrano segnali di un rafforzamento delle loro forze militari, con pratiche che indicano una crescente attenzione alla difesa e alla sicurezza. Londra, Parigi, Berlino e Varsavia hanno adottato misure che rafforzano la presenza militare e le alleanze strategiche. Questa tendenza sembra segnare un cambio rispetto a periodi precedenti, lasciando meno spazio a politiche di pace e diplomazia.

L’Europa non ha un’agenda di pace e di diplomazia come aveva un tempo e come dovrebbe avere per vocazione. Alcuni governi pensano solo a programmare la prossima guerra, sicuri che ci sarà e convinti di rivitalizzare l’economia tramite il riarmo. Ma non hanno l’appoggio dei cittadini, che vorrebbero pace e crescita economica, oltre alle buone relazioni con tutti gli altri Paesi. Su questo sfondo, con una NATO quasi orfana degli USA e con un’elefantiaca Unione Europea incapace di armarsi in modo efficiente, saranno alcuni Stati ad assumersi la responsabilità della “difesa” del Vecchio Continente. I quattro cavalieri autoreferenziali e spaventati.🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Londra, Parigi, Berlino e Varsavia: i 4 cavalieri apocalittici della nuova Europa militarizzata

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