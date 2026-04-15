Londra Parigi Berlino e Varsavia | i 4 cavalieri apocalittici della nuova Europa militarizzata
In questi giorni, le principali capitali europee mostrano segnali di un rafforzamento delle loro forze militari, con pratiche che indicano una crescente attenzione alla difesa e alla sicurezza. Londra, Parigi, Berlino e Varsavia hanno adottato misure che rafforzano la presenza militare e le alleanze strategiche. Questa tendenza sembra segnare un cambio rispetto a periodi precedenti, lasciando meno spazio a politiche di pace e diplomazia.
L’Europa non ha un’agenda di pace e di diplomazia come aveva un tempo e come dovrebbe avere per vocazione. Alcuni governi pensano solo a programmare la prossima guerra, sicuri che ci sarà e convinti di rivitalizzare l’economia tramite il riarmo. Ma non hanno l’appoggio dei cittadini, che vorrebbero pace e crescita economica, oltre alle buone relazioni con tutti gli altri Paesi. Su questo sfondo, con una NATO quasi orfana degli USA e con un’elefantiaca Unione Europea incapace di armarsi in modo efficiente, saranno alcuni Stati ad assumersi la responsabilità della “difesa” del Vecchio Continente. I quattro cavalieri autoreferenziali e spaventati.🔗 Leggi su Follow.it
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