In Lussemburgo si sono svolti incontri tra giovani calciatori italiani, tra cui Koleosho, Pisilli e Chiarodia. La competizione ha visto emergere diversi talenti, oltre a Pio Esposito, che ha vinto il test con la squadra under 19. La presenza di questi giocatori rappresenta una prova delle giovani promesse del calcio italiano. L'evento ha attirato l'attenzione su più di un atleta, evidenziando un gruppo di giovani che potrebbero avere un ruolo nel futuro della nazionale.

L’immagine di una Nazionale a cui brillano gli occhi è la cartolina che ci portiamo a casa dalla tappa in Lussemburgo: nessun effetto speciale dentro al successo (0-1) dell’Italia più giovane di sempre - età media vent’anni e sei mesi -, ma il messaggio che cambiare si può e, per certi versi, si deve. Il volto copertina del gruppo azzurro costruito dal c.t. ad interim Silvio Baldini non può che essere il numero nove del presente e del futuro: Pio Esposito. Il centravanti nerazzurro ha cercato il colpo di magia per stregare ancora di più chi già crede in lui, tacco fuori di un niente, rovesciata in acrobazia e gol salendo in quota: nel suo repertorio c’è quell’atteggiamento umile che fa la differenza quando il mare è in tempesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Da Koleosho a Pisilli e Chiarodia: in Lussemburgo abbiamo intravisto l'Italia del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lussemburgo-Italia, le ufficiali: Baldini lancia Chiarodia e Cherubini

Lussemburgo-Italia: Esposito Brilla e Koleosho Sgancia, Favasuli Paga il Prezzo – Le Pagelle del MatchIn Lussemburgo, l’Italia ha vinto la partita, con Esposito che si distingue e Koleosho che segna un gol.

Temi più discussi: Gli Azzurri battono il Lussemburgo 0-1: gol di Esposito, bene la Giovane Italia; L’Italia riparte dai giovani, un gol di Pio Esposito decide l’amichevole con il Lussemburgo; Buona la prima di Baldini sulla panchina dell’Italia: la Nazionale dei giovani supera 1-0 il Lussemburgo; L'Italia di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo, decide Esposito.

Buona la prima della Giovane Italia di #Baldini: decide il gol di #PioEsposito, palo di #Pisilli Gli Azzurri creano tanto ma faticano a concretizzare. Segna l'interista, #Koleosho, lo stesso Pisilli e #Fini vanno vicini al raddoppio x.com

Lazio’s Motta e il giovane talento del Dortmund Inacio in procinto di essere convocati in Italia da Baldini reddit

Italia, Baldini si affida a Donnarumma e Pio Esposito poi scommette su Pisilli e Palestra: le scelte del ctItalia, le scelte di Baldini per l'amichevole con il Lussemburgo: il ct applaude l'impegno di Donnarumma e Pio Esposito, poi fa una previsione su Pisilli e Palestra ... sport.virgilio.it

Lussemburgo-Italia 0-1 live: la sblocca Pio Esposito, palo di Pisilli. Entra CamardaSegui Lussemburgo-Italia match amichevole e prima gara ufficiale dopo l'eliminazione degli Azzurri dai Mondiali. msn.com