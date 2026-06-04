Da Istanbul all' Italia | Puzzle Parfum brand di profumeria artistica è tra i protagonisti di Esxence
Da Istanbul all’Italia, Puzzle Parfum, marchio di profumeria artistica, è presente a Esxence. Il brand, creato dall’artista turco Tahir Cengiz Yatagan, è stato tra i protagonisti della fiera dedicata alla profumeria di alta gamma. La partecipazione si è svolta con esposizioni e presentazioni delle sue fragranze, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore.
Il brand di profumeria artistica fondato dall’artista turco Tahir Cengiz Yatagan è tra i protagonisti di Esxence con una serie di appuntamenti esclusivi +++dropcap Puzzle Parfum, il brand di profumeria artistica fondato dall’artista turco Tahir Cengiz Yatagan, che unisce arte contemporanea, spiritualità e alta profumeria, arriva in Italia. Più che semplici profumi, le creazioni esclusive di Puzzle Parfum nascono come vere e proprie opere d’arte sensoriali. Ogni fragranza è infatti concepita come un «pezzo mancante» dell’anima, capace di evocare emozioni, ricordi e stati interiori attraverso il potere dell’olfatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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