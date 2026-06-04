Da Istanbul all' Italia | Puzzle Parfum brand di profumeria artistica è tra i protagonisti di Esxence

Notizia in breve

Da Istanbul all’Italia, Puzzle Parfum, marchio di profumeria artistica, è presente a Esxence. Il brand, creato dall’artista turco Tahir Cengiz Yatagan, è stato tra i protagonisti della fiera dedicata alla profumeria di alta gamma. La partecipazione si è svolta con esposizioni e presentazioni delle sue fragranze, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore.