La fiera Esxence Milano 2026 si svolgerà dal 3 al 6 giugno, attirando espositori e visitatori da tutto il mondo. La manifestazione si terrà in diverse location nel centro di Milano, con stand dedicati alla profumeria artistica. Oltre agli spazi interni, ci saranno eventi e presentazioni all'aperto, coinvolgendo anche negozi e spazi culturali della città. La manifestazione si concentra sulla promozione di fragranze di nicchia e di alta gamma.

Esxcence Milano 2026 è ai blocchi di partenza. Le date? Ci siamo, darà dal 3 al 6 giugno. Il capoluogo lombardo torna a essere la capitale mondiale della profumeria artistica. Negli spazi di Allianz MiCo, nel distretto di CityLife, va in scena la sedicesima edizione di Esxence – The Art Perfumery Event, la manifestazione che negli anni si è affermata come il principale punto d’incontro internazionale per i protagonisti del mondo della profumeria di nicchia. Un’edizione che cresce nei numeri e nelle ambizioni: oltre 20.000 metri quadrati di superficie espositiva, più di 3.000 in più rispetto al 2025, e una presenza internazionale sempre più ampia, con espositori provenienti da quasi quaranta Paesi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La profumeria artistica in scena a Esxence: cosa vedere in fiera (e fuori)

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