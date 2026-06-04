Da Ikea la festa d' estate | un mese di eventi party con dj set e anche il chupa-chups al gusto polpetta

Ikea ha annunciato un mese di eventi estivi che includono party con DJ set e il lancio di un nuovo gusto di chupa-chups, ispirato alla polpetta. La promozione si svolge nei negozi e online, con iniziative rivolte ai clienti. La campagna si inserisce nelle tradizioni nordiche del Midsommar, celebrazione che si svolge durante il periodo in cui il sole rimane visibile a lungo.

Nei paesi del Nord Europa, quando il sole sembra non tramontare mai e la natura esplode in tutta la sua bellezza, si celebra il Midsommar. In Svezia e in altri paesi scandinavi è una delle feste più importanti, che intreccia tradizione e voglia di divertimento, incarnando il simbolo di una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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