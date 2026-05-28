Giugno è il mese della polpetta a Rimini arriva il chupa-chups ispirato al gusto meatball

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Rimini, nel mese di giugno, è stato introdotto un nuovo prodotto alimentare ispirato alla polpetta, chiamato Chupa-Chups al gusto meatball. Nel frattempo, presso un negozio di arredamento, i clienti che cercavano mobili si sono trovati davanti a un piatto di polpette, spesso consumato durante pause o incontri informali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da Ikea si entra per cercare una libreria o una nuova lampada e poi ci si ritrova davanti a un piatto di polpette, tra una pausa improvvisata e due chiacchiere in compagnia. Il lecca?lecca in edizione limitata ispirato al gusto dell’iconica polpetta Ikea torna protagonista per un giorno, venerdì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ad Ancona arriva il chupa-chups al gusto polpetta IkeaA Ancona, un chupa-chups al gusto di polpetta IKEA è stato venduto in un negozio locale.

Ikea e Chupa Chups: arriva il milione di lecca-lecca alla polpettaIkea e Chupa Chups hanno avviato una collaborazione per distribuire un milione di lecca-lecca al gusto polpetta in 32 Paesi diversi.

Temi più discussi: Calendario giugno 2026: tutte le date da segnare, oltre la Festa della Repubblica; Dove andare in vacanza a Giugno 2026; Lo scadenzario fiscale di giugno 2026; Pensioni, giugno è mese di conguagli: perché gli assegni saranno diversi dal solito?.

giugno è il meseOroscopo giugno 2026: amore, lavoro e benessere segno per segnoOroscopo giugno 2026: amore, lavoro e benessere segno per segno. Sole in Gemelli, Venere in Leone dal 13, Giove in Leone dal 30. Date chiave e classifica ... lifestyleblog.it

giugno è il meseOroscopo di giugno: l'Ariete userà più cautela, Capricorno sarà di buonumore, per la Vergine novità in arrivoL'oroscopo di giugno di Luca Nicolaj. Ascolta: Verso il 2 giugno. Io c'ero: le donne al voto nel 1946. E le madri costituenti che vollero nella Carta anche ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web