Giugno è il mese della polpetta a Rimini arriva il chupa-chups ispirato al gusto meatball

A Rimini, nel mese di giugno, è stato introdotto un nuovo prodotto alimentare ispirato alla polpetta, chiamato Chupa-Chups al gusto meatball. Nel frattempo, presso un negozio di arredamento, i clienti che cercavano mobili si sono trovati davanti a un piatto di polpette, spesso consumato durante pause o incontri informali.

Da Ikea si entra per cercare una libreria o una nuova lampada e poi ci si ritrova davanti a un piatto di polpette, tra una pausa improvvisata e due chiacchiere in compagnia. Il lecca?lecca in edizione limitata ispirato al gusto dell’iconica polpetta Ikea torna protagonista per un giorno, venerdì. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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