Da giugno ad agosto, alla biblioteca Ginestra di Montevarchi, si terranno eventi e attività legati a Ginextra estate 2026. La programmazione comprende incontri, laboratori e momenti di intrattenimento rivolti a diverse fasce di pubblico. La biblioteca ospiterà iniziative dedicate alla promozione della cultura e della lettura, con un calendario che si svilupperà nel corso dei tre mesi estivi, senza interruzioni o sospensioni.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Da giugno ad agosto alla biblioteca Ginestra di Montevarchi arriva Ginextra estate 2026. Si parte con Trame creative, 10 appuntamenti imperdibili tra cinema, storie, divertimento e creatività da vivere insieme per bambini e ragazzi (4-11 anni). Ecco il calendario completo di giugno. Mercoledì 10 ore 15 CINEGinestra Proiezione del film di animazione Le vacanze del piccolo Nicolas (Rai Cinema, 2015). Giovedì 18 ore 15 GinestraLAB Mettiamoci alla prova con i libri-game e aiutiamo Principessa Attacco e Cavalier Coraggio ad affrontare le sfide! Mercoledì 24 ore 15 Cineginestra con la proiezione del film di animazione Peter Rabbit (Sony, 2018) A luglio i l programma prosegue giovedì 2 alle ore 15 GINESTRALAB Gli immancabili giochi d’acqua a squadre all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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