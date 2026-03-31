Ad aprile tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi

A aprile, alla Ginestra di Montevarchi, sono previsti diversi eventi tra cui letture animate, incontri di Nati per leggere e circoli di lettura organizzati in biblioteca. Le iniziative sono rivolte a diverse fasce di pubblico e si svolgeranno nel corso del mese. La programmazione si concentra su attività culturali e di promozione della lettura.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Tanti appuntamenti nel mese di aprile alla Ginestra d i Montevarchi. Arrivano Letture animate, Nati per leggere e circoli di lettura in biblioteca. Sabato 11 aprile 2026, ore 10 SULLE ALI DELLE STORIE Letture animate sul tema del volo e, a seguire, divertenti laboratori creativi ispirati alle storie condivise Attività per due gruppi in contemporanea 46 anni (accompagnati da un adulto) e 711 anni Iniziativa gratuita, posti limitati - su prenotazione Per info e prenotazioni: +39 055 9108351; [email protected] Sabato 18 aprile 2026 ore 10:30 (18 - 24 mesi) ore 11:30 (2 - 4 anni) DI FIORE IN LIBRO incontro Nati per Leggere Letture a “bassa” voce delle migliori novità tra board books e prime storie e qualche consiglio su come e cosa leggere in famiglia per stare e crescere bene insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad aprile tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi Articoli correlati Leggi anche: Tanti appuntamenti nel mese di febbraio alla Biblioteca Ginestra di Montevarchi Tanti appuntamenti a gennaio con la biblioteca Ginestra di MontevarchiArezo, 11 gennaio 2026 – La biblioteca Ginestra di Montevarchi avvisa gli iscritti al corso di formazione Scire sulla scrittura autobiografica IL...