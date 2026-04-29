Tanti appuntamenti nel mese di maggio con la biblioteca Ginestra di Montevarchi

Nel mese di maggio, la biblioteca Ginestra di Montevarchi organizza numerosi eventi e iniziative rivolte alla comunità. La programmazione include incontri culturali, laboratori e momenti di aggregazione aperti a tutti gli interessati. Gli appuntamenti sono stati comunicati ufficialmente dalla struttura e prevedono attività diverse per adulti e bambini, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la partecipazione locale.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . Venerdì 8 maggio, ore 15:00-19:00 Sala Filanda (2° piano) «La Biblioteca Comunale di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNICEF "Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e adolescenti” Per festeggiare questo importante traguardo, abbiamo organizzato una giornata speciale cui non potete mancare! Un pomeriggio aperto a tutti che propone due momenti: un workshop per riflettere insieme sull’impegno delle biblioteche per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e una festa aperta a tutta la cittadinanza pensata, in particolare, per accogliere i nostri piccoli nella comunità dei lettori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanti appuntamenti nel mese di maggio con la biblioteca Ginestra di Montevarchi Notizie correlate Ad aprile tanti appuntamenti alla Ginestra di MontevarchiArezzo, 31 marzo 2026 – Tanti appuntamenti nel mese di aprile alla Ginestra di Montevarchi. Montevarchi, gli studenti della Magiotti incontrano la Marina Militare alla Biblioteca La GinestraArezzo, 24 febbraio 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi, nella Sala della Filanda della biblioteca comunale La Ginestra di Montevarchi, l’incontro... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Letture a bassa voce: ciclo di incontri in biblioteca; Letture a bassa voce | ciclo di incontri in biblioteca. Tanti appuntamenti nel mese di gennaio con la Biblioteca Ginestra di MontevarchiL’obiettivo principale del percorso è offrire a persone adulte strumenti e strade per rielaborare le esperienze personali, affinché divengano possibilità di crescita personale e sociale, qualsiasi ... lanazione.it Ad aprile tanti appuntamenti alla Ginestra di MontevarchiArezzo, 31 marzo 2026 – Tanti appuntamenti nel mese di aprile alla Ginestra di Montevarchi. Arrivano Letture animate, Nati per leggere e circoli di lettura in biblioteca. lanazione.it Stamattina presso la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza a Montevarchi si è tenuta la giornata finale del progetto didattico “Leggere per gli altri”, un progetto basato sulla condivisione di storie attraverso la lettura ad alta voce, per favorire l’inclusion - facebook.com facebook