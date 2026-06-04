Il Milan ha deciso di puntare su un gruppo di calciatori italiani nel suo progetto tecnico. Tra i nomi coinvolti ci sono Ricci, Bartesaghi, Camarda, Zeroli e Comotto, che rappresentano la maggior parte delle quote azzurre nel nuovo assetto del club. La scelta riguarda sia giocatori della rosa principale che giovani in fase di sviluppo. La strategia si concentra sulla valorizzazione di talenti italiani all’interno della squadra, senza coinvolgere altri nazionali o atleti stranieri in questa fase.

Mentre si attende la nuova struttura dirigenziale, il Milan può contare soltanto su una certezza. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la stagione 202627 sarà costruita attorno a una base di calciatori italiani: elementi già in rosa e da rientri dai prestiti. Questo nucleo azzurro rappresenterà il punto di partenza a Milanello nei primi giorni di luglio, quando scatterà il raduno sotto la guida del nuovo allenatore. A guidare il gruppo sarà Matteo Gabbia, leader dello spogliatoio e punto di riferimento per i compagni. Il difensore ha patito la mancata qualificazione in Champions League, pur non essendo stato citato da Gerry Cardinale nel recente incontro con i media. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Da Gabbia, Ricci e Bartesaghi a Camarda, Zeroli e Comotto: il Milan riparte dagli italiani

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