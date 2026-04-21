Zeroli altro stop Torna Camarda Comotto e Morata titolari | ecco come sta andando il Milan in prestito

Il Milan ha subito un altro intoppo con Zeroli, che si è fermato di nuovo a causa di un infortunio. Nel frattempo, Comotto e Morata sono stati schierati come titolari nelle partite recenti. Per quanto riguarda il Lecce, Camarda è tornato a disposizione dell’allenatore e ha ripreso a allenarsi con il team. Questi aggiornamenti riguardano le situazioni dei giocatori in prestito e le scelte delle rispettive squadre.

Milan in prestito, restano tanti i giocatori che in estate il Milan ha deciso di prestare in Italia e in Europa. Ricordiamo che Cissé, in prestito al Catanzaro, ha finito la stagione per un grave infortunio. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 33^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). In difesa resta il solo Terracciano, che il Milan ha prestato alla Cremonese con la formula dell'obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza. Il difensore ha totalizzato 31 presenze con 2 gol in Serie A, giocando quasi sempre da titolare. Con Giampaolo transizione a terzino destro. 90 minuti in campo anche nello 0-0 contro il Torino.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zeroli altro stop. Torna Camarda. Comotto e Morata titolari: ecco come sta andando il Milan in prestito Notizie correlate Milan in prestito: torna Zeroli. Chukwueze gioca sempre meno. Comotto titolareContinua il nostro aggiornamento settimanale sui giocatori del Milan in prestito. Milan in prestito: torna Chukwueze. Le tempistiche di Zeroli. Morata KO. Musah trova il golTanti cambiamenti del Milan in estate: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito.