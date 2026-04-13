Milan in prestito | torna Zeroli Chukwueze gioca sempre meno Comotto titolare

Nel mercato dei prestiti, il Milan ha riaccolto tra i convocati Zeroli, che era stato fermo a causa di un infortunio. Comotto è stato scelto come titolare nella formazione, mentre Chukwueze sta riducendo il suo impiego in campo. Questi cambiamenti influenzano le scelte della squadra nelle ultime partite ufficiali.

Continua il nostro aggiornamento settimanale sui giocatori del Milan in prestito. Ricordiamo che il giovane Cissé in prestito al Catanzaro e Camarda in prestito al Lecce sono ancora fuori per due gravi infortuni. L'attaccante classe 2008 potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 32^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Per Terracciano 30 presenze stagionali con la Cremonese in Serie A giocando prima da braccetto della difesa a tre e poi da terzino. L'accordo con il Milan è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza, che la squadra di Giampaolo si sta giocando e si giocherà con il Lecce.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in prestito: torna Zeroli. Chukwueze gioca sempre meno. Comotto titolare Milan in prestito: Zeroli ancora infortunato. Comotto sempre più titolare. Chukwueze …Il Milan si è mosso moltissimo nella scorsa sessione estiva di calciomercato: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Milan in prestito: Bennacer torna dall’infortunio. Comotto sempre titolareManca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato, ma ricordiamo ancora quella dell'estate scorsa: cessioni, arrivi e giocatori mandati in... Argomenti più discussi: Un altro Seedorf al Milan: il figlio di Clarence ha esordito in Serie D; Nicolas Jackson, bomber thriller per il Milan?; Parma-Napoli, probabili formazioni. Torna Hojlund: parte l'assalto; Italia, ridono solo Palestra e l'Atalanta: ora vale 50 milioni, verso la Premier. Il Milan e Allegri potrebbero dirsi addio per una seconda volta. Come riportato da Sportitalia, infatti, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di cambiare nuovamente allenatore. In questo senso, occhio alla pista Nazionale, con il favorito numero uno - facebook.com facebook Per quello che è il periodo storico che sta passando il #Milan in questi anni, mister #Allegri dovrebbe rappresentare un punto dal quale partire, non un allenatore da lasciar partire. x.com