da emma marrone ad arisa

Il body shaming è ripreso in modo più diffuso, colpendo sia uomini che donne, indipendentemente dal peso. La pratica si manifesta attraverso commenti negativi su corpi di diverse taglie, sia in aumento che in diminuzione. La tendenza riguarda persone pubbliche e non, confermando che il fenomeno riguarda tutte le età e generi. Nessuna categoria sembra essere immune, e il fenomeno si presenta come un problema trasversale.

Il body shaming è tornato e, ahimè, è più democratico che mai: colpisce uomini e donne indistintamente, chi acquista qualche chilo in più ma anche chi dimagrisce. E questa estate, tra concerti, festival e grandi eventi musicali, sembra aver trovato un nuovo terreno fertile: i corpi degli artisti italiani. Sotto gli occhi di tutti. Chi sono le vittime di questo fenomeno che non conosce una pausa? Di riflessione, discrezione e consapevolezza? Sono prima di tutto, in casa nostra, Tiziano Ferro, Emma Marrone, Arisa. Commenti sui cambiamenti del corpo, più o meno appesantito o alleggerito (e le loro eventuali motivazioni), e del viso si scatenano sui social. 🔗 Leggi su Amica.it

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Emma Marrone e Tiziano Ferro vittime di bodyshaming

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