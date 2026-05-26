La cantante ha festeggiato i suoi 42 anni con un party sul rooftop di Milano, sotto una leggera pioggia. La torta, decorata con una scritta divertente, è stata al centro dell’attenzione, attirando l’attenzione degli ospiti. La giornata è trascorsa tra risate, musica e momenti di relax, con gli invitati che si sono goduti la vista sulla città e la compagnia della festeggiata.

Per il traguardo dei 42 anni, Emma Marrone ha scelto una terrazza a Milano, buona musica e il caotico affetto degli amici più stretti. Complice un clima estivo, la cantante ha optato per una location con vista su Porta Venezia, con Pool Bar affacciato sui tetti della città. Festeggiamenti autentici e spensierati, insomma, perfettamente in linea con lo stile di Emma Marrone. E la scritta sulla torta alla panna è tutta un programma. Sorrisi, brindisi, abbracci e un clima di serenità contagiosa: è quello che trapela dalle immagini e dai video pubblicati online da Emma Marrone e dal suo entourage. Il dettaglio più fotografato della serata? Sicuramente la grossa torta alla panna verde, con sbuffi rosa sui bordi e, al centro, la scritta: "Tanto non li dimostro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emma Marrone, compleanno sul rooftop a Milano: la scritta sulla torta è da ridere

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Emma a sorpresa sul palco del Fabrique a Milano canta In Italia con Fabri Fibra | RDSnews

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Temi più discussi: Il vostro amore non è mai scontato, il messaggio di Emma nel giorno del suo compleanno; Buon compleanno Emma Marrone, 42 canzoni per renderle omaggio; Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placa; Emma Marrone festeggia i 42 anni con gli occhiali griffati: Since ’84 sempre fresca.

#EmmaMarrone festeggia 42 anni a Milano con una festa sul rooftop e una torta ironica. La cantante ha scritto ai fan su Instagram e ha rilanciato anche la versione spagnola di uno dei suoi brani più noti. x.com

Pioggia di auguri per i 42 anni della cantante, che ha scelto di trascorrere la giornata con gli affetti più cariIn occasione del suo 42esimo compleanno, Emma Marrone ha organizzato una festa tra amici in terrazzo a Milano. La scritta sulla torta è da ridere. gazzetta.it

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