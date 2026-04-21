Emma Marrone ha pubblicato alcune foto su Instagram in cui appare visibilmente dimagrita, suscitando l’attenzione di una fan che ha chiesto se stesse utilizzando l’Ozempic. La cantante ha risposto alle accuse precisando di seguire un piano alimentare e di praticare regolarmente esercizio fisico, negando di aver assunto il farmaco. La discussione si è accesa sui social, con la cantante che ha commentato in modo diretto la provocazione.

La cantante ha replicato alle accuse di far uso di Ozempic precisando di seguire un piano alimentare e di fare allenamento fisico, negando l'uso del farmaco Emma Marrone ha postato alcune foto su Instagram in cui appare dimagrita e subito una fan ha pensato all'Ozempic. La replica della canta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Emma Marrone dimagrita, una fan: "Usa l'Ozempic?", la replica della cantante: "Stavo aspettando un commento da str**za"

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