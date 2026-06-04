Il premio Fair Play Menarini si svolgerà il 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, durante la 30ª edizione. Sono stati annunciati i campioni del 2026, tra cui atleti che hanno ottenuto risultati storici e altri noti per comportamenti di rispetto e lealtà. Tra i premiati ci sono campioni di diverse discipline sportive, alcuni dei quali hanno realizzato imprese memorabili nel corso delle loro carriere.

Annunciati i campioni del 2026, il 2 luglio la premiazione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ROMA - C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispetto. Sono i protagonisti della 30ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, i cui vincitori sono stati annunciati oggi nel Salone d'Onore del Coni. Dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocità e pallavolo: l'edizione 2026 del Premio riunisce campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati in tutto il mondo e che continuano a lasciare il segno anche fuori dalle competizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Da Duplantis a Paltrinieri, il Fair Play Menarini accende la 30^ edizione

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