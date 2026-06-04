La 30ª edizione del Fair Play Menarini si apre con atleti che hanno ottenuto successi memorabili e altri che sono stati riconosciuti per comportamenti corretti e di rispetto nel corso delle loro carriere. La manifestazione si svolge a Roma e si concentra su riconoscimenti legati a imprese sportive di rilievo e a episodi di correttezza tra gli atleti. La cerimonia si svolge nel contesto di un evento che celebra valori fondamentali nello sport.

ROMA, 4 giugno 2026 – C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispetto. Sono i protagonisti della 30ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, i cui vincitori sono stati annunciati oggi nel Salone d'Onore del CONI. Dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocità e pallavolo: l’edizione 2026 del Premio riunisce campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati in tutto il mondo e che continuano a lasciare il segno anche fuori dalle competizioni. “ Siamo felicemente riuniti nel Salone d’Onore del CONI, dove c’è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Duplantis a Paltrinieri, il Fair Play Menarini accende la sua 30ª edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio Fair Play Menarini: Duplantis, Paltrinieri e Zola tra i vincitori dell'edizione 2026Il Premio Fair Play Menarini 2026 è stato assegnato a tre atleti: il saltatore con l'asta Armand Duplantis, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il...

Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l'edizione 2026Il Premio Internazionale Fair Play Menarini ha annunciato la sua edizione del 2026.

Temi più discussi: Fair Play Menarini, da Duplantis a Paltrinieri: Firenze celebra i campioni dello sport leale; Roland Garros, Cobolli come Nadal: Uso la sua stessa doccia; Dua Lipa in Italia, atterrata a Palermo: via ai festeggiamenti delle nozze; Pina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c’è più.

Da Duplantis a Paltrinieri, il Fair Play Menarini accende la 30^ edizioneROMA (ITALPRESS) - C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispe ... italpress.com

Paganelli Da Duplantis a Zola, grandissimi campioni al Fair Play MenariniROMA (ITALPRESS) - Oggi celebriamo una grandissima ricorrenza come la 30esima edizione del Premio Fair Play Menarini, avremo grandissimi campioni come Arm ... italpress.com