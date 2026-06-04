Da Duplantis a Paltrinieri il Fair Play Menarini accende la sua 30ª edizione

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 30ª edizione del Fair Play Menarini si apre con atleti che hanno ottenuto successi memorabili e altri che sono stati riconosciuti per comportamenti corretti e di rispetto nel corso delle loro carriere. La manifestazione si svolge a Roma e si concentra su riconoscimenti legati a imprese sportive di rilievo e a episodi di correttezza tra gli atleti. La cerimonia si svolge nel contesto di un evento che celebra valori fondamentali nello sport.

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ROMA, 4 giugno 2026 – C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispetto. Sono i protagonisti della 30ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, i cui vincitori sono stati annunciati oggi nel Salone d'Onore del CONI. Dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocità e pallavolo: l’edizione 2026 del Premio riunisce campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati in tutto il mondo e che continuano a lasciare il segno anche fuori dalle competizioni. “ Siamo felicemente riuniti nel Salone d’Onore del CONI, dove c’è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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