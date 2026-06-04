Il Premio Fair Play Menarini, arrivato alla sua trentesima edizione, ha premiato atleti che si sono distinti per comportamenti corretti e rispetto delle regole. Tra i riconoscimenti, ci sono atleti che hanno realizzato imprese sportive memorabili e altri che hanno mantenuto un comportamento esemplare nel corso della carriera. La cerimonia si è svolta con la presenza di diverse personalità del mondo sportivo.

(Adnkronos) - C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispetto. Sono i protagonisti della 30a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, i cui vincitori sono stati annunciati oggi nel Salone d'Onore del Coni. Dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocità e pallavolo: l'edizione 2026 del Premio riunisce campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati in tutto il mondo e che continuano a lasciare il segno anche fuori dalle competizioni. “Siamo felicemente riuniti nel Salone d'Onore del Coni, dove c'è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Duplantis a Paltrinieri, il Premio Fair Play Menarini accende la sua trentesima edizione

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