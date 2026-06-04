Da Duplantis a Paltrinieri il Premio Fair Play Menarini accende la sua trentesima edizione
Il Premio Fair Play Menarini, arrivato alla sua trentesima edizione, ha premiato atleti che si sono distinti per comportamenti corretti e rispetto delle regole. Tra i riconoscimenti, ci sono atleti che hanno realizzato imprese sportive memorabili e altri che hanno mantenuto un comportamento esemplare nel corso della carriera. La cerimonia si è svolta con la presenza di diverse personalità del mondo sportivo.
(Adnkronos) - C'è chi ha conquistato il mondo con un'impresa indimenticabile e chi ha trasformato un'intera carriera in un esempio di lealtà e rispetto. Sono i protagonisti della 30a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, i cui vincitori sono stati annunciati oggi nel Salone d'Onore del Coni. Dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocità e pallavolo: l'edizione 2026 del Premio riunisce campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati in tutto il mondo e che continuano a lasciare il segno anche fuori dalle competizioni. “Siamo felicemente riuniti nel Salone d'Onore del Coni, dove c'è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Premio Fair Play Menarini 2026: trionfano Duplantis, Paltrinieri e Zola. facebook
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