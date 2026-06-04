Da Daria Bignardi a Luca Bizzarri | arriva la nuova edizione del festival Ghe pensi mar

Comicità, musica, cultura e approfondimenti. Dal 24 al 28 giugno torna sulla spiaggia di Marina Romea la quinta edizione di "Ghe pensi mar", il festival organizzato dal Bagno Polka di Marina Romea in collaborazione con uno dei locali più attivi del quartiere Nolo di Milano, il GhePensiMi.Cinque. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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