Con la crisi del carburante in corso, si torna a parlare di sostenibilità e di come ridurre il consumo di energia. Le difficoltà nel settore energetico portano a riflettere sulle richieste degli attivisti ambientali, che da anni insistono sulla necessità di adottare fonti rinnovabili e di limitare l’uso di combustibili fossili. Questa situazione evidenzia come le scelte pratiche possano essere influenzate da eventi emergenziali nel settore energetico.

Questo articolo sulla crisi del carburante è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Ogni volta che i combustibili fossili tornano al centro di una crisi, mostrano la loro fragilità. Dipendere da qualcosa che sta altrove, in equilibri che non controlliamo. Le energie rinnovabili non sono più una buona intenzione. Sono una forma di autonomia oltre che la scelta giusta per il Pianeta. Sarà la crisi del carburante a costringerci a diventare più sostenibili? A fare, per necessità, quello che non abbiamo fatto per convinzione? Con la pandemia non è successo. Non siamo diventati più buoni, solo più fragili e più soli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Sarà la crisi del carburante a costringerci a diventare più sostenibili come chiedono da anni i ragazzi dei Fridays for Future?»

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Panoramica sull’argomento

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Daria Bignardi: «Sarà la crisi del carburante a costringerci a diventare più sostenibili come chiedono da anni i ragazzi dei Fridays for Future?»Con la crisi del carburante, siamo invitati a fare ciò che i giovani attivisti del clima chiedono da tempo: risparmiare energia e puntare sulle rinnovabili. Sarà una svolta permanente? vanityfair.it

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