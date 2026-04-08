Da adulti, le amicizie cambiano: diventano più selettive e spesso meno frequenti. Con il passare degli anni, molti rapporti si riducono a incontri occasionali o a contatti meno intensi. Le persone imparano a riconoscere meglio le amicizie che arricchiscono la loro vita e accettano anche che alcuni legami possano indebolirsi nel tempo. Questi mutamenti riflettono spesso le nuove priorità e i cambiamenti nelle routine quotidiane.

Da grandi diventiamo più selettivi, abbiamo rapporti più intermittenti e sappiamo accettare il fatto che vedere poco qualcuno non significhi volergli meno bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: Perché le nostre amicizie da adulti sono diverse?

Daria Bignardi su Niccolò Ammaniti: «Nel suo ultimo romanzo gioca da maestro con tutte le nostre paure»Questo articolo su Niccolò Ammaniti è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026.

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Daria Bignardi e Riccardo Pedicone ai Dialoghi del Presente di Pandora Rivista. È disponibile su YouTube il video del dialogo a partire dal libro “Nostra solitudine” di Daria Bignardi (Mondadori). L’incontro è stato ospitato dal LABORATORIO San Filippo Neri - facebook.com facebook

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