Da Borghi a Picierno la lenta diaspora riformista all' interno del Pd

Notizia in breve

L’ultima uscita è stata quella di Picierno, tra i membri riformisti del Pd. Altri esponenti del settore stanno valutando di lasciare il partito, segnando una possibile ulteriore emorragia interna. La diaspora riformista si sta manifestando con più segnali di abbandono, coinvolgendo diversi rappresentanti. La situazione sembra ancora in evoluzione e non ci sono conferme sui prossimi passi dei componenti del gruppo.