Da Borghi a Picierno la lenta diaspora riformista all' interno del Pd

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ultima uscita è stata quella di Picierno, tra i membri riformisti del Pd. Altri esponenti del settore stanno valutando di lasciare il partito, segnando una possibile ulteriore emorragia interna. La diaspora riformista si sta manifestando con più segnali di abbandono, coinvolgendo diversi rappresentanti. La situazione sembra ancora in evoluzione e non ci sono conferme sui prossimi passi dei componenti del gruppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - Ultima venne Picierno. Ma gli addii da parte dei riformisti del Partito Democratico potrebbero non fermarsi. Quello della vicepresidente del Parlamento europeo era uno dei nomi dati in uscita ormai da mesi, assieme a quello di Graziano Delrio, che però assicura di voler rimanere, e di Giorgio Gori. Una 'lenta diaspora' che parte da lontano e precisamente dalla primavera 2023, poco dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. - ENRICO BORGHI -. Il primo a prendere la via d'uscita è stato Enrico Borghi, nome di peso del partito di cui era stato, con Enrico Letta, responsabile per le politiche di Sicurezza. UN addio pesante almeno per due motivi. 🔗 Leggi su Agi.it

da borghi a picierno la lenta diaspora riformista all interno del pd
© Agi.it - Da Borghi a Picierno, la lenta diaspora riformista all'interno del Pd
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pina Picierno lascia il Pd, sbatte la porta del Nazareno e molla Schlein: partito snaturato. Ora la diaspora non si riduca a tende e cespugli

Leggi anche: Referendum, da Calenda a Picierno a Giachetti: il fronte riformista del Sì fa cilecca. La sconfitta? Colpa di Trump e degli Italiani allergici al cambiamento

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web