Referendum, da Trump agli italiani refrattari al cambiamento. La "sinistra del Sì" si arrampica sugli specchi per spiegare la sconfitta Ha perso, ma non è stata (neanche stavolta) colpa sua. Parliamo del leader di Azione, Carlo Calenda, che ieri per spiegare la sconfitta del Sì al referendum – cioè del fronte di cui faceva parte – ha scomodato la tradizione degli italiani, Giorgia Meloni e persino Donald Trump. “Come ampiamente e pubblicamente previsto ha prevalso il No. L’Italia ha una tradizionale propensione a mobilitarsi ‘contro’ che è stata favorita anche da una campagna sbagliata e inutilmente aggressiva della destra, che ha determinato una reazione di rigetto del Paese che va oltre il merito della riforma”, ha detto Calenda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, da Calenda a Picierno a Giachetti: il fronte riformista del Sì fa cilecca. La sconfitta? Colpa di Trump e degli Italiani allergici al cambiamento

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