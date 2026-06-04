cybersicurezza pronti dodici milioni da mur e acn

Notizia in breve

Sono stati stanziati 12 milioni di euro da parte di Mur e Acn per migliorare la cybersicurezza nel sistema universitario italiano. Le risorse sono destinate a finanziare programmi di formazione, attività di ricerca e interventi per rafforzare le infrastrutture digitali delle università. L’obiettivo è aumentare la protezione delle reti e dei dati gestiti dagli atenei. Il finanziamento si inserisce in un quadro di interventi più ampi per migliorare la sicurezza informatica nel settore dell’istruzione superiore.