Cybersicurezza pronti dodici milioni da Mur e Acn
Sono stati stanziati 12 milioni di euro da parte di Mur e Acn per migliorare la cybersicurezza nel sistema universitario italiano. Le risorse sono destinate a finanziare programmi di formazione, attività di ricerca e interventi per rafforzare le infrastrutture digitali delle università. L’obiettivo è aumentare la protezione delle reti e dei dati gestiti dagli atenei. Il finanziamento si inserisce in un quadro di interventi più ampi per migliorare la sicurezza informatica nel settore dell’istruzione superiore.
Dodici milioni di euro per formare nuove competenze, rafforzare la ricerca e rendere più solide le infrastrutture digitali del sistema universitario italiano. È la cifra messa sul tavolo dal Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con un nuovo avviso pubblico che punta a consolidare uno degli ambiti più strategici per il futuro del Paese: la cybersicurezza. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e accompagna l’attuazione della direttiva europea NIS2, il nuovo impianto normativo che impone standard più elevati di protezione e gestione del rischio per enti pubblici e operatori privati. 🔗 Leggi su Formiche.net
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