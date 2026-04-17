Pubblicato Rapporto ACN-ANVUR – Stato della Ricerca sulla Cybersicurezza in Italia

È stato pubblicato il Rapporto ACN-ANVUR sullo stato della ricerca sulla cybersicurezza in Italia. Il documento analizza i dati relativi alle attività di ricerca nel settore, evidenziando le università e gli enti di ricerca coinvolti e le principali aree di studio. La pubblicazione si concentra sulla mappatura delle iniziative e delle pubblicazioni scientifiche, offrendo uno sguardo dettagliato sulle attività italiane in questo campo.

ROMA (ITALPRESS) – ACN caratterizza la ricerca in cybersicurezza a partire dalla base di conoscenza condivisa definita nell'Agenda di Ricerca e Innovazione, delineando un quadro complessivo dell'ecosistema della ricerca in cybersicurezza in Italia che mette in relazione le aree tematiche e le tecnologie emergenti rilevanti per la cybersicurezza con i prodotti della comunità scientifica italiana. Una prima analisi sullo stato della ricerca sulla cybersicurezza è stata condotta nel contesto della collaborazione tra ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pubblicato Rapporto ACN-ANVUR – Stato della Ricerca sulla Cybersicurezza in Italia Notizie correlate Cybersicurezza e magistratura, Acn: "Controllo remoto ECM è sempre rimasto disabilitato"AGI - In relazione a notizie mediatiche su presunte intrusioni nei dispositivi informatici di magistrati, e all'ipotetico ruolo che nella vicenda... Cybersicurezza, Ciardi (Acn): "Questo mondo è figlio dell'iperconnessione tra dati"“L'esempio della Jaguar Land Rover” vittima di un cyberattacco lo scorso agosto “ci dà l'opportunità di riflettere su come colpire un'azienda...