Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 12 milioni di euro destinati a migliorare la cybersicurezza nel sistema universitario italiano. I fondi serviranno a formare nuove competenze, sostenere progetti di ricerca e rafforzare le infrastrutture digitali delle università. L’obiettivo è rendere più sicure le reti e i sistemi informatici degli atenei, proteggendoli da attacchi informatici e vulnerabilità. La ripartizione delle risorse avverrà nel corso dei prossimi mesi.

Dodici milioni di euro per formare nuove competenze, rafforzare la ricerca e rendere più solide le infrastrutture digitali del sistema universitario italiano. È la cifra messa sul tavolo dal Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con un nuovo avviso pubblico che punta a consolidare uno degli ambiti più strategici per il futuro del Paese: la cybersicurezza. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e accompagna l’attuazione della direttiva europea NIS2, il nuovo impianto normativo che impone standard più elevati di protezione e gestione del rischio per enti pubblici e operatori privati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cybersicurezza, dodici milioni dal Mur per l’Acn

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pubblicato Rapporto ACN-ANVUR – Stato della Ricerca sulla Cybersicurezza in ItaliaÈ stato pubblicato il Rapporto ACN-ANVUR sullo stato della ricerca sulla cybersicurezza in Italia.

Cybersecurity, studenti in visita all’Acn. Frattasi: “La cybersicurezza deve diventare cultura condivisa”Un gruppo di studenti ha visitato un centro di eccellenza dedicato alla cybersecurity, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate alla...

Temi più discussi: Bando Secure: fino a 30.000€ a fondo perduto per la cybersecurity nelle PMI; Nel digitale la cybersecurity è diventata decisiva anche per guadagnare la fiducia dei clienti; NIS2, il conto della cybersecurity arriva sul tavolo del CDA; Visa investe 500 milioni in Europa: data center, cybersicurezza e AI nella sfida dei pagamenti digitali.

Cybersicurezza, da Mur e ACN 12 milioni per rafforzare competenze e digitale di Università ed Enti pubblici di RicercaNuovo avviso pubblico da 12 milioni di euro pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, guidato dal Ministro Anna Maria Bernini, in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Naz ... msn.com

Cy4Gate, nuovi contratti per 4,2 milioni nella cybersicurezza: cresce la domanda di soluzioni anti-frode digitaliCy4Gate rafforza il proprio posizionamento nel settore della cyber security e della cyber intelligence grazie a nuovi contratti siglati nel primo trimestre del 2026 tramite la controllata XTN ... milanofinanza.it