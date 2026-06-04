Cybersicurezza dodici milioni dal Mur per l’Acn
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 12 milioni di euro destinati a migliorare la cybersicurezza nel sistema universitario italiano. I fondi serviranno a formare nuove competenze, sostenere progetti di ricerca e rafforzare le infrastrutture digitali delle università. L’obiettivo è rendere più sicure le reti e i sistemi informatici degli atenei, proteggendoli da attacchi informatici e vulnerabilità. La ripartizione delle risorse avverrà nel corso dei prossimi mesi.
Dodici milioni di euro per formare nuove competenze, rafforzare la ricerca e rendere più solide le infrastrutture digitali del sistema universitario italiano. È la cifra messa sul tavolo dal Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con un nuovo avviso pubblico che punta a consolidare uno degli ambiti più strategici per il futuro del Paese: la cybersicurezza. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e accompagna l’attuazione della direttiva europea NIS2, il nuovo impianto normativo che impone standard più elevati di protezione e gestione del rischio per enti pubblici e operatori privati. 🔗 Leggi su Formiche.net
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