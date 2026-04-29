Cybersecurity studenti in visita all’Acn Frattasi | La cybersicurezza deve diventare cultura condivisa

Un gruppo di studenti ha visitato un centro di eccellenza dedicato alla cybersecurity, con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate alla sicurezza informatica e alle tecnologie STEM. Durante l’iniziativa, un esperto ha sottolineato l’importanza di diffondere una cultura condivisa sulla cybersicurezza tra le nuove generazioni, evidenziando anche la necessità di ridurre il divario di genere nel settore digitale. La visita si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi digitali.

Avvicinare i giovani alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e alla cybersicurezza, con un’attenzione particolare al divario di genere nel settore digitale. È questo il senso dell’incontro che si è tenuto oggi presso la sede dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Francesco Persio presenta “Sciare Sicuro”: la prevenzione sulle piste deve diventare una cultura condivisaLa sicurezza sulle piste da sci non può essere affrontata soltanto quando si verifica un incidente. Leggi anche: Iran, Frattasi (Acn): "No segnali pericoli cyber imminenti per Italia" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TRIESTE | INSIEL APRE LE PORTE DEL DATA CENTER: STUDENTI A LEZIONE DI CYBERSECURITY; Cybersecurity a scuola, il progetto Insiel convince il 96% degli studenti; Deloitte Italia e Its Apulia Digital lanciano la formazione in cybersecurity; L’Itt Pascal migliore scuola d’Italia alle Olimpiadi di Cybersecurity. Cybersecurity: quattro studenti italiani premiati a Olimpiadi internazionaliDue medaglie d’oro e due medaglie d’argento per i quattro studenti italiani sul podio delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity. Si conclude così la due giorni di Singapore che, dal 22 giugno, ... rainews.it Olimpiadi di cybersecurity, premiati quattro studenti italianiDue medaglie d’oro e due medaglie d’argento per i quattro studenti italiani sul podio delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity. Si conclude così la due giorni di Singapore che, dal 22 giugno, ... ilsole24ore.com Cybersecurity nella PA: tre scelte che non possiamo rimandare #CyberSecurity #PA x.com Giovedì 21 maggio 2026 vi aspettiamo al prossimo evento presso SERENNO CYBERSECURITY per un evento dal titolo “CYBERSECURITY PREVENTION DAY – DIFENDERSI PRIMA DELL’ATTACCO” in cui tratteremo il tema della cybersicurezza e la collab - facebook.com facebook