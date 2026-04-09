A Firenze è stato avviato un nuovo corso gratuito chiamato “AI Essentials”, dedicato all’apprendimento delle basi dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa è rivolta ai cittadini e mira a facilitare l’accesso alle competenze digitali fondamentali. La proposta si rivolge a chi desidera familiarizzare con i concetti e le applicazioni dell’intelligenza artificiale, senza costi di iscrizione. Il corso rappresenta il primo di questo tipo nella città.

Firenze, 9 aprile 2026 – L’intelligenza artificiale diventa accessibile a tutti con “AI Essentials”, il primo corso gratuito aperto ai cittadini che punta a diffondere conoscenze e competenze digitali di base. Il progetto è promosso da Fondazione CR Firenze insieme a Nana Bianca e Base Digitale, con Intesa Sanpaolo come main partner, e si propone di avvicinare un pubblico ampio alle potenzialità dell’IA, trasformandola in uno strumento concreto e utilizzabile nella vita quotidiana. Le lezioni si svolgeranno in presenza all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, in piazza di Cestello, nel cuore dell’Oltrarno, uno spazio già punto di riferimento per l’innovazione e la formazione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze nasce “AI Essentials”: il primo corso gratuito per imparare l’intelligenza artificiale

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