Firenze da giugno arriva Cerbero | multe e intelligenza artificiale quattro auto nei quartieri

A partire da giugno, Firenze metterà in funzione Cerbero, noto anche come Guardium, che ha superato un anno di test e verifiche sul campo. Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale e prevede il controllo delle auto nelle aree cittadine, con l’obiettivo di applicare multe in modo automatizzato. Sono coinvolti quattro veicoli che opereranno nei diversi quartieri della città.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Dopo un anno di prove tecniche e verifiche sul campo, ’ Cerbero ’ — ribattezzato nel frattempo ’Guardium’ — si prepara a entrare ufficialmente in funzione sulle strade fiorentine. Le riunioni operative a Palazzo Vecchio si stanno intensificando proprio in queste settimane per definire gli ultimi dettagli del sistema che, salvo ulteriori slittamenti, dovrebbe diventare operativo entro la fine di giugno. In strada scenderanno quattro auto della Polizia municipale equipaggiate con il nuovo apparato tecnologico, alle quali si aggiungeranno i tre mezzi Scout Speed già attivi da tempo. L’obiettivo è ampliare i controlli e monitorare contemporaneamente più zone della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, da giugno arriva Cerbero: multe e intelligenza artificiale, quattro auto nei quartieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuola, nuovi programmi nei licei. Arriva anche l'Intelligenza ArtificialeÈ stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione... Arriva l'auto a guida autonoma della Sant'Anna grazie all'intelligenza artificialePisa, 11 aprile 2026 - Una nuova generazione di auto a guida autonoma, con un sistema di controllo e di percezione dell’ambiente completamente aperto... Argomenti più discussi: Firenze, da giugno arriva Cerbero: multe e intelligenza artificiale, quattro auto nei quartieri; The Diplomat 4 arriva in Toscana: riprese tra Firenze e Lucca; Cosa fare in Toscana nell’estate 2026? Ecco la guida ai festival; Sabato 13 Giugno il Toscana Pride arriva a Grosseto. Ora più che mai, un Pride deve essere una rivolta – ASCOLTA.