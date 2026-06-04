Cuori inDIVISA | al Velodromo calcio musica e comicità contro la violenza sulle donne

Notizia in breve

Al Velodromo si svolge l’evento “Cuori inDIVISA”, che combina calcio, musica e comicità per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’iniziativa coinvolge sport, spettacolo e intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e l’unità cittadina. L’evento si rivolge a un pubblico vario e utilizza diverse forme di intrattenimento per affrontare il tema della violenza di genere. Non sono stati comunicati dettagli su partecipanti o organizzatori specifici.