Una Nessuna Centomila grande musica in Arena contro la violenza sulle donne

Il 21 settembre l’Arena ospiterà “Una Nessuna Centomila”, un evento musicale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. La manifestazione si propone di sostenere i centri antiviolenza e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei femminicidi. Questa iniziativa coinvolge artisti e pubblico con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale e di rafforzare il sostegno alle vittime di violenza di genere.

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Il prossimo 21 settembre, l'Arena farà di nuovo da cornice a “Una Nessuna Centomila”, la manifestazione nata per sostenere concretamente i centri antiviolenza e promuovere un profondo cambiamento culturale contro i femminicidi.L'evento inizierà ufficialmente alle 20 e vedrà l'avvicendarsi sul.🔗 Leggi su Veronasera.it Noemi - Vuoto a perdere, Canzoni che credevi di avere dimenticato, giorno 22 Notizie correlate Leggi anche: “Una Nessuna Centomila” torna a Verona: il 21 settembre l’Arena diventa megafono contro la violenza di genere L'Arena tornerà a cantare contro la violenza sulle donneIl prossimo 21 settembre, l'Arena di Verona tornerà a ospitare “Una Nessuna Centomila”, l’evento simbolo della lotta contro la violenza sulle donne... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento all’Arena di Verona; UNA NESSUNA CENTOMILA torna all'Arena di Verona; 'Una nessuna centomila' torna il 21 settembre all'arena di Verona; Biglietti Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona il 21 settembre. Una Nessuna Centomila, Paul McCartney & Ringo Starr, il nuovo singolo di Arisa e altre news musicali della settimanaIl duetto di Paul McCartney & Ringo Starr, Una Nessuna Centomila a Verona, il nuovo singolo di Arisa, tour e festival: le news musicali della settimana ... amica.it Una Nessuna Centomila, grande musica in Arena contro la violenza sulle donneIl prossimo 21 settembre, l'Arena farà di nuovo da cornice a Una Nessuna Centomila, la manifestazione nata per sostenere concretamente i centri antiviolenza e promuovere un profondo cambiamento ... veronasera.it L'annuncio durante il concerto del Liga, dopo la presentazione del brano "Nessuno è di qualcuno", i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila x.com A sorpresa sul palco Fiorella Mannoia che ha annunciato una data importante del prossimo happening “Una, nessuna, centomila” che si terrà all’Arena di Verona il 21 settembre prossimo - facebook.com facebook