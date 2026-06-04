Cumuli di rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Torrione | sconcerto tra bagnanti e cittadini
Numerosi rifiuti sono stati trovati abbandonati sulla spiaggia di via Lungomare Tafuri. Cumuli di plastica, sacchi e altri materiali ingombranti si sono accumulati lungo la battigia, attirando l’attenzione di bagnanti e cittadini. La presenza di questi rifiuti ha generato sconcerto e preoccupazione tra chi frequenta la spiaggia e chi vive nelle vicinanze. Nessun intervento è stato ancora segnalato per la rimozione.
Cumuli di rifiuti abbandonati lungo la spiaggia di via Lungomare Tafuri stanno suscitando indignazione e preoccupazione tra bagnanti e residenti. Sacchi, plastica e altri materiali ingombranti deturpano il litorale, compromettendo il decoro dell’area e creando potenziali rischi per l’ambiente e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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: ì ò ù Cumuli di rifiuti, sacchi abbandonati e sporcizia diffusa. È la situazione segnalata da Alessandro, un residente che ha inviato alla nostra redazione una foto eloquente delle c facebook
Domanda seria - giusto per creare qualche accesa discussione - quali paesi europei sono i più puliti e quali i più sporchi? Cioè spazzatura lungo la strada, strade cittadine, ecc. reddit
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