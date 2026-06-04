Cumuli di rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Torrione | sconcerto tra bagnanti e cittadini

Notizia in breve

Numerosi rifiuti sono stati trovati abbandonati sulla spiaggia di via Lungomare Tafuri. Cumuli di plastica, sacchi e altri materiali ingombranti si sono accumulati lungo la battigia, attirando l’attenzione di bagnanti e cittadini. La presenza di questi rifiuti ha generato sconcerto e preoccupazione tra chi frequenta la spiaggia e chi vive nelle vicinanze. Nessun intervento è stato ancora segnalato per la rimozione.