Cumuli di rifiuti abbandonati sulle sponde del Musone | nessuno interviene

Numerosi rifiuti di plastica, polistirolo e altri materiali sono visibili lungo le sponde del Musone, precisamente nella zona di Scossicci. Le discariche improvvisate si concentrano sulla riva destra della foce del fiume, dove nessuna autorità ha ancora provveduto a rimuoverli. La situazione è visibile a chi si trova sul posto e si protrae da diversi giorni.

Cumuli di plastica, polistirolo e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la riva destra della foce del Musone, in zona Scossicci. È la segnalazione, corredata da fotografie, di un cittadino, T.M., che nel pomeriggio di ieri, durante un’uscita in mountain bike, si è imbattuto in una situazione che definisce senza mezzi termini "vergognosa". L’area interessata si trova nel territorio comunale di Porto Recanati, alla foce del Musone, dove da tempo – secondo quanto riferito – si accumulano materiali altamente inquinanti trasportati dalle mareggiate. "Plastiche e polistirolo arrivano qui da sempre – racconta – ma nessuno provvede a raccoglierli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cumuli di rifiuti abbandonati sulle sponde del Musone: nessuno interviene" Articoli correlati Leggi anche: Scoperti cumuli di rifiuti da traslochi abbandonati in un uliveto Artena, vergogna rifiuti in strada: cumuli di sacchi neri abbandonatiUn cumulo di sacchi neri, buste di plastica e cartoni accatastati indiscriminatamente a ridosso di un muretto e di una cancellata in ferro. Tutti gli aggiornamenti su Cumuli di rifiuti abbandonati sulle... Temi più discussi: Cumuli di rifiuti abbandonati sulle sponde del Musone: nessuno interviene; Scoperti cumuli di rifiuti da traslochi abbandonati in un uliveto; Cumuli di rifiuti abbandonati, denunciato imprenditore del settore plastica; Cagliari, cumuli di rifiuti abbandonati davanti alla scuola Giusy Devinu in via Meilogu: il caso in Consiglio. Rifiuti e macerie accanto alle eco-isole: via Fossata ostaggio delle discariche abusiveSacchi di rifiuti, mobili abbandonati e perfino scarti di lavori edili. In via Fossata, nel cuore di Barriera di Milano, la scena si ripete ormai da mesi: le eco-isole trasformate in discariche abusiv ... giornalelavoce.it Sala Consilina: cumuli di rifiuti lungo il percorso che porta a Sito Alto. Gli incivili colpiscono ancoraCumuli di rifiuti adagiati nella natura lasciano senza parole chi percorre i sentieri per fare trekking o semplicemente per respirare aria incontaminata. E’ quanto segnalato a Sala Consilina lungo il ... ondanews.it EX LINEA FERROVIARIA TORRE ANNUNZIATA–CANCELLO: DISCARICA A CIELO APERTO NEL TRATTO DI MARIGLIANO. BORRELLI: “INTERVENIRE SUBITO, NON SI PUÒ LASCIARE IL TERRITORIO NEL DEGRADO” Cumuli di rifiuti, materiali ingombra facebook