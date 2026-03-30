Fiumicino discarica abusiva a Parco Leonardo | cumuli di rifiuti abbandonati

A Fiumicino, nel quartiere di Parco Leonardo, sono stati trovati grandi quantità di rifiuti abbandonati in modo illecito, portando alla necessità di interventi da parte della Polizia Locale e dell’azienda responsabile della raccolta dei rifiuti. Le autorità stanno conducendo verifiche per identificare i responsabili e mettere sotto controllo la situazione. La presenza di discariche abusive nel territorio è stata segnalata più volte nelle ultime settimane.

Proseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale e dell’azienda incaricata del servizio di igiene urbana. Nella mattinata di oggi gli operatori sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari e avviare le attività finalizzate all’individuazione dei responsabili. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma alcuni soggetti sarebbero già stati identificati. Nei loro confronti, fa sapere l’amministrazione, saranno applicate sanzioni amministrative e denunce penali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le operazioni di bonifica dell’area partiranno tra oggi e domani, una volta concluse le attività di controllo da parte della Polizia Locale di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Discarica abusiva lungo il fiume Amaseno: rifiuti abbandonati dietro l’Abbazia di FossanovaPriverno, 13 gennaio 2025 – Nel corso delle attività di vigilanza ambientale, le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno individuato una nuova... Rifiuti edili abbandonati nel centro abitato: sequestrata una discarica abusivaIntervento della guardia costiera a Giurdignano durante un controllo del territorio: denunciato il proprietario del terreno, sigilli ad un’area di... Tutti gli aggiornamenti su Parco Leonardo Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale e dell’azienda incaricata del servizio di igiene ur ... ilfaroonline.it Rifiuti abbandonati presso Parco Leonardo a FiumicinoNella mattinata di oggi, la Polizia Locale, insieme all’azienda incaricata del servizio di igiene urbana, è intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari e avviare le attività di indi ... terzobinario.it