Cullati dalla storia | Firenze inedita a bordo dei barchetti dei Renaioli
A Firenze, è possibile esplorare l'Arno a bordo dei barchetti tradizionali dei Renaioli, partendo da Ponte alle Grazie e arrivando a Ponte Santa Trinita. L’attività consente di navigare nel centro storico della città, offrendo una vista inedita sui monumenti e sui ponti che attraversano il fiume. La navigazione si svolge su imbarcazioni storiche mantenute e utilizzate dai Renaioli, i gondolieri locali, per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza autentica e immersiva.
Firenze come non l’avete mai vista, scivolando sull’Arno, a bordo dei barchetti originali dei Renaioli: un percorso emozionante da Ponte alle Grazie a Ponte Santa Trinita, nel cuore della città monumentale, cullati dal fiume.Accompagnerà il viaggio un archeologo, guida d’eccezione e voce narrante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Seguite e aggredite a bordo dei convogli: la Polfer blocca un sospettato a Firenze Santa Maria NovellaA Firenze Santa Maria Novella, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver aggredito e molestato diverse persone a bordo dei...
Hantavirus, in quarantena a Firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo KLM con la donna poi mortaUn uomo è stato messo in quarantena a Firenze dopo aver viaggiato su un volo KLM con una donna successivamente deceduta.