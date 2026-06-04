Cullati dalla storia | Firenze inedita a bordo dei barchetti dei Renaioli

Notizia in breve

A Firenze, è possibile esplorare l'Arno a bordo dei barchetti tradizionali dei Renaioli, partendo da Ponte alle Grazie e arrivando a Ponte Santa Trinita. L’attività consente di navigare nel centro storico della città, offrendo una vista inedita sui monumenti e sui ponti che attraversano il fiume. La navigazione si svolge su imbarcazioni storiche mantenute e utilizzate dai Renaioli, i gondolieri locali, per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza autentica e immersiva.