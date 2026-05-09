hantavirus in quarantena a firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo klm con la donna poi morta

Un uomo è stato messo in quarantena a Firenze dopo aver viaggiato su un volo KLM con una donna successivamente deceduta. Il ministero della Salute ha inviato un avviso a quattro regioni italiane, tra cui la Toscana, riguardo a questa situazione. Si tratta di uno dei quattro italiani presenti a bordo del volo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie.

Avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava la contagiata poi deceduta a causa dell'Hantavirus. "Abbiamo immediatamente attivato i protocolli previsti - ha dichiarato l'assessora alla Salute Monia Monni - e preso contatto con la nostra concittadina, attualmente domiciliata a Firenze", che "è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l'eventuale contrazione del virus". A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit