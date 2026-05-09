Hantavirus in quarantena a Firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo KLM con la donna poi morta

Da tgcom24.mediaset.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato messo in quarantena a Firenze dopo aver viaggiato su un volo KLM con una donna successivamente deceduta. Il ministero della Salute ha inviato un avviso a quattro regioni italiane, tra cui la Toscana, riguardo a questa situazione. Si tratta di uno dei quattro italiani presenti a bordo del volo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava la contagiata poi deceduta a causa dell'Hantavirus. "Abbiamo immediatamente attivato i protocolli previsti - ha dichiarato l'assessora alla Salute Monia Monni - e preso contatto con la nostra concittadina, attualmente domiciliata a Firenze", che "è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l'eventuale contrazione del virus". A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hantavirus in quarantena a firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo klm con la donna poi morta
© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, in quarantena a Firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo KLM con la donna poi morta
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Hantavirus in Toscana: passeggera in quarantena a Firenze. Era sul volo KLM con la donna poi mortaFIRENZE – Scatta un nuovo caso di allerta sanitaria internazionale legato al focolaio di Andes Hantavirus e tra le regioni italiane interessate dalle...

Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è della CampaniaIl ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Hantavirus in crociera: evacuazioni e domande aperte; L'hantavirus sta diventando un caso globale. La caccia ai passeggeri sbarcati senza controlli; Nave da crociera in quarantena a largo di Capo Verde: confermati due casi di hantavirus. La Spagna autorizza l'attracco alle Canarie; Hantavirus: spagnoli isolati a Madrid, primo caso nei Paesi Bassi.

hantavirus in quarantena aHantavirus in Toscana: passeggera in quarantena a Firenze. Era sul volo KLM con la donna poi mortaScatta un nuovo caso di allerta sanitaria internazionale legato al focolaio di Andes Hantavirus e tra le regioni italiane interessate dalle misure di sorveglianza figura anche la Toscana, insieme a Ca ... firenzepost.it

hantavirus in quarantena aHantavirus, il ministero della Salute: 'Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm, informate quattro Regioni'Sono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'Oms: 'Rischio basso per la popolazione mondiale e molto basso in Europa'. Nella notte l'evacuazione dei passeggeri dalla nave Mv Hondius (ANSA) ... ansa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.