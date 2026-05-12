Seguite e aggredite a bordo dei convogli | la Polfer blocca un sospettato a Firenze Santa Maria Novella

A Firenze Santa Maria Novella, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver aggredito e molestato diverse persone a bordo dei treni regionali. Gli episodi di molestie, avvenuti negli ultimi giorni, avevano destato preoccupazione tra i passeggeri. L’indagine è stata avviata subito dopo le denunce e ha portato all’identificazione e all’arresto del sospettato, che si trovava ancora nel capolinea della stazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FIRENZE – Una serie di episodi di molestie a sfondo sessuale ha seminato la paura sui convogli regionali, ma la rapida indagine delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del presunto responsabile. Nel pomeriggio del 27 aprile, la Polizia Ferroviaria di Firenze ha bloccato un cittadino straniero di 19 anni, attualmente rinchiuso nel carcere di Sollicciano. Il ‘modus operandi’ e le denunce. L’allarme è scattato a seguito di quattro diverse segnalazioni pervenute alla centrale operativa in un lasso di tempo molto ristretto, concentrato tra il 22 e il 23 aprile. Le vittime, tutte giovani viaggiatrici tra cui alcune minorenni, hanno raccontato dinamiche di aggressione identiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Seguite e aggredite a bordo dei convogli: la Polfer blocca un sospettato a Firenze Santa Maria Novella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, gli spagnoli in Santa Maria Novella: visite tematiche dal 1° marzoFirenze, 27 febbraio 2026 – A partire dal 1° marzo, in occasione della Domenica Metropolitana che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei civici... Av, Ingegneri Firenze: “Collegamento tra Foster e Santa Maria Novella sia gratuito”Firenze, 9 marzo 2026 – La stazione Foster per l'Alta velocità potrà risolvere tanti problemi sulla circolazione ferroviaria ma resta un nodo molto...