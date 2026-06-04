Cuba Raúl Castro compie 95 anni L’isola al collasso per la stretta Usa

Raúl Castro ha compiuto 95 anni mentre Cuba affronta problemi di blackout e carenza di carburante. La situazione economica dell’isola è aggravata dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che contribuiscono al collasso delle infrastrutture e ai disagi della popolazione.

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Cuba, Raúl Castro compie 95 anni. Lisola al collasso per la stretta Usa

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